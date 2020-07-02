Tekirdağ’da feci kaza: 1 ölü

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde pikapla çarpışan motosikletli genç hayatını kaybetti.

Kaza, Malkara Hayrabolu yolu üzeri Kozyörük Mahallesi girişindeki sanayi sitesi mevkiinde meyana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine seyreden Gülistan Tekinalp A. (39) yönetimindeki 39 TR 768 plakalı pikap ile Engin Kay’ın (17) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası motosikletli genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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