Geri hareket eden araç yayaya çarptı: 1 yaralı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde geri hareket eden otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Cumhuriyet Camii Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zülfikarağa Caddesi istikametine geri hareket eden İsmail Ö. yönetimindeki otomobil, yoldan geçen Sebahattin K. (58) isimli yayaya çarptı.

Kaza sonrası yaralanan yaya, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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