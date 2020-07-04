Arıtma tesisi inşaatında göçük: 1 işçi öldü

<br>Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ´ın Ergene ilçesinde, yapımı süren arıtma tesisi inşaatında göçük meydana geldi. Göçükte toprak altında kalan Mehmet Çetin, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, hayatını kaybetti.<br>Ergene Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arıtma tesisi inşaatının tünel kazma ve boru döşeme çalışmaları sırasında dün akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Göçükte toprak altında kalan 4 işçiden 3'ü, kendi imkanları ile çıktı. Toprak altındaki Mehmet Çetin´i kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edildi. İş makinelerinin de kullanıldığı çalışmayla kurtarılan Çetin, Çorlu Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ancak Çetin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.<br>Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Ergene Mehmet YİRUN<br>2020-07-04 10:37:59<br>

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