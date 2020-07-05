Evinin önünde öldürülen Ergör'ün cinayet zanlıları tutuklandı

<br>Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, evinin önünde oturduğu sırada tabancayla başından vurularak öldürülen 2 çocuk babası Erdal Ergör'ün(29), cinayet zanlıları olarak Gültekin Ç. (18) ile O.S.,(17), tutuklandı. Tutuklanan Gültekin Ç., Ergör'ün kendisine küfrettiğini bu yüzden olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.<br>Olay, önceki akşam saatlerinde Hıdırağa Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde oturan Erdal Ergör'e, tabancayla ateş edildi. Ergör, mermilerin başına isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ergör, ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Ergör, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.<br>Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparak delil topladı. Bölgedeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan polis, olayı Gültekin Ç., ile Ö.S.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Polisin yakaladığı şüphelilerden Gültekin Ç., ifadesinde Erdal Ergür'ün kendisine küfrettiğini ileri sürüp, olayı bu yüzden gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.<br>Emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN<br>2020-07-05 15:06:19<br>

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