Arkadaşlarının yanında boğuldu

<br>Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde denize giren İbrahim Yakut (28), boğularak hayatını kaybetti.<br>İstanbul'dan 3 arkadaşıyla birlikte Marmara Ereğlisi'ne gelen İbrahim Yakut, Sultanköy Mahallesi bölgesinde denize girdi. Bir süre sonra Yakut'un suda hareketsiz olduğunu fark eden arkadaşları hemen çevredekilerin de yardımıyla baygın halde kıyıya çıkarıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yakut, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yakut'un öldüğünü öğrenen arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Şafak TAŞOYAR<br>2020-07-05 20:36:30<br>
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