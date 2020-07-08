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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorlu polisinden uyuşturucu operasyonu

İHA

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Grup Amirliği ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Çorlu polisinden uyuşturucu operasyonu

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Grup Amirliği ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi.
İstanbul’dan tedarik edilecek olan uyuşturucu maddenin plakası önceden tespit edilen bir araçla Çerkezköy ilçesine getirileceği ve buradan Çerkezköy ile Çorlu’da piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çerkezköy ilçe girişinde uygulama noktası oluşturarak aracı beklemeye başladı.
Kontrol noktasında durdurulan araçta, araçta bulunan şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde alınan arama kararına istinaden yapılan aramada fişeklenmemiş halde yaklaşık 450 gram toz esrar maddesi ile hassas terazi ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranma kaydı bulunan R.S.A ile birlikte M.A.A., E.A., M.A.K. ve M.U. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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