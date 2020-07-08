Tekirdağ’da taklit ürün operasyonu

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Tekirdağ’da 2 işyerine yapılan aramada aramada taklit ürün olarak tespit edilen 8 çift ayakkabı, 46 adet çorap ele geçirildi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde taklit ürün sattıkları ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Firma vekili avukat ve polis ekiplerince bahsi geçen şahısların iş yerlerinde yapılan aramada taklit ürün olarak tespit edilen 8 çift ayakkabı, 46 adet çorap ele geçirildi. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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