Valilik açıkladı: Asker uğurlamaya sadece birinci derecede akrabalar katılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Valilik açıkladı: Asker uğurlamaya sadece birinci derecede akrabalar katılacak

İHA

Valilik açıkladı: Asker uğurlamaya sadece birinci derecede akrabalar katılacak

Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, asker uğurlamalarında askere gidecek kişinin sadece birinci dereceden akrabalarının katılabileceğini bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, “Bu çerçevede asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesi, otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesi, askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair bir örneği ekte sunulan taahhütname alınması, askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgili Valilik/Kaymakamlıklara bildirilmesi, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla, Valilik/Kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesi, yukarıda alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, özellikle sevk dönemlerinde denetim ve kontrollerin artırılması, işbu kararlar oy birliği ile alınmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FETÖ’nün ‘Hizmet hattına’ operasyon: 12 İnfaz koruma memuru gözaltında TSK’nın mahrem ardışık/ankesör soruşturmasıyla benzerlik taşıyor. Hizmet hattıyla ‘Mahrem abilerin’ memurları ardışık aradıkları tespit edildi
YEREL HABERLER FETÖ’nün ‘Hizmet hattına’ operasyon: 12 İnfaz koruma ...
Tekirdağ'da lavanta tarlasında nikah
YEREL HABERLER Tekirdağ'da lavanta tarlasında nikah
Tekirdağ'da ceza infaz memurlarına FETÖ operasyonunda 6 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Tekirdağ'da ceza infaz memurlarına FETÖ operasyonunda ...
Ergene’de kilit parke taş döşeme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Ergene’de kilit parke taş döşeme çalışmaları sürüyor
Çorlu Belediyesi kent rehberini mobile taşıdı
YEREL HABERLER Çorlu Belediyesi kent rehberini mobile taşıdı
Ergene’de metruk binalar yıkılıyor
YEREL HABERLER Ergene’de metruk binalar yıkılıyor
Başkan Yüksel mahallelerin isteklerini yerinde dinliyor
YEREL HABERLER Başkan Yüksel mahallelerin isteklerini yerinde ...
Tekirdağ’da taklit ürün operasyonu
YEREL HABERLER Tekirdağ’da taklit ürün operasyonu
Çorlu polisinden uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Çorlu polisinden uyuşturucu operasyonu
Trap Takımı'ndan ilk turnuvada iki madalya birden
YEREL HABERLER Trap Takımı'ndan ilk turnuvada iki madalya birden
Tekirdağ’da su borusu patlayınca yol çöktü
YEREL HABERLER Tekirdağ’da su borusu patlayınca yol çöktü
Mor tarlada evlendiler
YEREL HABERLER Mor tarlada evlendiler
Evine bayrak asmak isteyen genç, elektrik akımına kapılarak öldü
YEREL HABERLER Evine bayrak asmak isteyen genç, elektrik akımına ...
Aynı gece 3 eve giren hırsız, halı, yorgan ve battaniye çaldı
YEREL HABERLER Aynı gece 3 eve giren hırsız, halı, yorgan ve ...
Tekirdağ'da ceza infaz memurlarına FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da ceza infaz memurlarına FETÖ operasyonu: ...
Malkara’da motosiklet devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malkara’da motosiklet devrildi: 1 yaralı
Ergene Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
YEREL HABERLER Ergene Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
Çorlu Belediyesi personeline işaret dili eğitimi
YEREL HABERLER Çorlu Belediyesi personeline işaret dili eğitimi
Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 12 infaz koruma memuru hakkında gözaltı kararı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 12 infaz koruma memuru ...
Ergene Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı Ergene Belediyesi arsa satın alıyor
YEREL HABERLER Ergene Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı ...
Çorlu’nun trafiğini üniversite çözecek
YEREL HABERLER Çorlu’nun trafiğini üniversite çözecek
Tekirdağ'da Çınarlıdere Deresi'nde balık ölümleri
YEREL HABERLER Tekirdağ'da Çınarlıdere Deresi'nde balık ölümleri
Kanser hastası Mahmut diplomasına kavuştu
YEREL HABERLER Kanser hastası Mahmut diplomasına kavuştu
Ergene’de çim biçme ve ot kesme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Ergene’de çim biçme ve ot kesme çalışmaları sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X