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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorlu'da tren kazasında ölenler anıldı

DHA

Çorlu'da tren kazasında ölenler anıldı


Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasında ölenler aileleri tarafından anıldı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. Kazada 7'si çocuk, 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı.
Kazanın ikinci yıl dönümünde ölenler aileler, Sarılar Mahallesi´nde hayatlarını kaybedenler için dikilen anıt önünde anıldı. Anmaya hayatını kaybedenlerin yakınları ile yaralılar katıldı. Burada konuşan kazada kızı 15 yaşındaki Bihter Bilgin ile kız kardeşleri Derya Kurtuluş, 6 aylık Beren Kurtuluş ve Emel Duman'ı kaybeden Zeliha Bilgin, "İki yıl önce burada bizim canlarımız katledildi. İhmalsiz yüzünden bizim canlarımıza kıydılar. İki yıl olan bu sürede adalet yönünde hiç bir arpa boyu yol alamadık .Alamıyoruz da. Bizler eğer pes edersek suçlu yağmur denilerek bu dava kapatılacak. Ne yazık ki Türkiye'de insanlar acılarıyla adalet aramak zorunda bırakıldı" dedi.
 Kazada oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz ise verdikleri bu mücadelenin gurur ve onur mücadelesi olduğunu, hayatlarının son nefesine kadar bu mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2020-07-08 21:16:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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