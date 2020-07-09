Kazada yaralanan kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı

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Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ´ın Malkara ilçesinde rampa çıkarken önünde seyreden kamyona arkadan çarpan kamyon sürücüsü Gürkan Tanısa (34) araç içinde sıkıştı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılan sürücü hastanede tedaviye alındı.

Kaza, sabaha karşı Malkara-Tekirdağ karayolunun Yenice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Marketlere gıda malzemesi dağıtımı yapan Gürkan Tanısa´nın kullandığı 34 CUN 969 plakalı kamyon, rampa yukarı çıkan Oktay Uğurlu (56) yönetimindeki 17 ZE 548 plakalı seramik yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Gürkan Tanısa, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sürücü Tanısa'yı sıkıştığı yerden kurtarma çalışmaları esnasında kamyon yokuş aşağıya doğru geri geri kaymaya başladı. Bu esnada yaralı sürücü frene basarak aracı durdurdu. Ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan Tanısa, ilk müdahalesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Malkara-Tekirdağ karayolunun tek şeridi yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı.

`HERKESE GEÇMİŞ OLSUN´

Rampa yukarı çıkarken diğer kamyonun kendisine arkadan çarptığını söyleyen sürücü Oktay Uğurlu, "Ben İstanbul´a doğru gidiyordum. Rampa yukarı seyir halindeydim. Arkamdan gelen kamyon kamyonuma arkadan vurdu. Herkese geçmiş olsun" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN

2020-07-09 11:39:49



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