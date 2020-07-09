Tekirdağ’da tütün ve makaron operasyonu: 1 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda içi tütünle doldurulmuş makaron ve tütün ele geçirilirken, olaya ilişkin bir şüpheli şahıs yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliğince yapılan çalışmalarda içi tütünle doldurulmuş makaron üretimi yaptığı değerlendirilen iki adres ve bir araçta yapılan aramalarda, 275 gram açık kıyılmış tütün, 290 gram içi tütünle doldurulmuş makaron, 2 bin adet bandrollü içi tütünle doldurulmuş makaron, 1 adet turuncu renkli makaronların içine kıyılmış tütün doldurmakta kullanılan makine, 1 adet beyaz renkli Asya V3 ibareleri yazılı olan makaronların içine kıyılmış tütün doldurmakta kullanılan makine ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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