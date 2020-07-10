Balya makinesinden sıçrayan kıvılcım tarlayı küle çevirdi

En güzel resimli cuma mesajları ve sözleri

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde biçilmiş buğday tarlasında sapların bağlandığı sırada balya makinesi alev aldı. Çıkan yangın sonucu 100 balya saman küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Pirinçeşme Mahallesi Küçükçeşme mevkiinde Salim Erdoğan’a ait 10 dönüm biçilmiş buğday tarlasında sap bağlandığı sırada yangın çıktı. Balya makinesinde meydana gelen kızışma nedeniyle çıktığı öne sürülen yangında, 100 adet saman balyası küle döndü. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ve maden ocağı araçlarının müdahalesi ile söndürüldü.

Olayın ardından balya makinesinin tamire götürüldüğünü ifade eden Pirinçeşme Mahallesi Muhtarı Şenol Uysal, itfaiyenin yanı sıra yardıma gelen maden ocağı araçlarıyla kısa sürede müdahale edilmesi sayesinde diğer tarlalara sıçramadan yangının engellendiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.