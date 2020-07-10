Tekirdağ’da FETÖ’nün adliye mahrem yapılanmasında 1 tutuklama

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Tekirdağ’da terör örgütü FETÖ'nün adliye mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 1'i tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünün Adliye ve Ceza İnfaz Kurumlarında oluşturduğu adliye mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alınmıştı. 12 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 12 şüpheliden 8’i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 1 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli ise hakimlik sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Soruşturmada mahrem abilerin maiyetindeki infaz koruma/zabit katibi memurları ile irtibatını sözde "Hizmet Hattı" adı verilen cep telefonu numaralarını kullanmak ve memurları ardışık aramak suretiyle sağladıkları tespit edildi.

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