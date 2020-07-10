Zabıta Müdürlüğünden korona denetimi

Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında ilçe genelinde sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı ile kontrollü serbestlik sürecinde hizmet vermeye başlayan tüm ticari işletmelerde uygunluk denetlemesi gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının 81 ilde eş zamanlı olarak koordine ettiği denetimler kapsamında ilgili kurumlarla işbirliği içinde gerçekleştirdiği denetimlerde işletmelerin ve esnafın sağlıklı koşullarda, belirlenen kurallar çerçevesinde faaliyet gösterip göstermediklerini inceledi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında yapılan denetimler sonucunda tespit edilen eksiklik ve aksaklıklar işletme sahiplerine iletilerek, gerekli uyarı ve bilgilendirmelerde bulunuldu.

“Ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikâh yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları vb. yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tema parklar gibi alanlarda ilgili kurumlarla işbirliği içinde gerekli denetimlerin yerine getirilmesi” talimatı üzerine harekete geçen Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kapsamlı denetimler ile salgının yayılma hızının daha da düşürülmesine katkıda bulundu.

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