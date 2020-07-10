Maske üretim makinesi yaptılar, saatte 400 maske üretiyor

Koronavirüsün başladığı ilk günlerde sağlık ve emniyet çalışanları için yüz koruyucu siperlik maske üreten Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğretmenleri şimdi de ‘Cerrahi Maske Üretim Makinesi’ yaptı.



Okulun, Makine Teknolojileri, ElektrikElektronik Teknolojileri ve Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri bölümü öğretmenlerinden oluşan ekibin çalışmaları sonuçlandı ve üretime başlayan cihaz, büyük beğeni topladı. Öğretmenlerin işbirliğiyle yapılan cihaz seri maske üretimine başlayacak. Saatte yaklaşık 400 maske üretim kapasitesine sahip cihazın bir özelliğinin de ultraviyole cihazıyla dezenfekte yapması olduğu belirtildi.



“Örnek teşkil etme gayretindeyiz”

Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yaptığı bu çalışma ile kendilerinin göğsünü kabarttığını dile getiren Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, “Cerrahi Maske Üreten Makineyi yapan okulumuz öğretmenlerini ve idarecilerini kutluyorum. Bu tür çalışmalar bizi mutlu ediyor. Meslek Liselerinin önemi bu süreçte bir kez daha ortaya çıktı. Okulumuz da yaptığı çalışmalarla bizi her zaman gururlandırmıştır. Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerimizin okulumuza ve bölgemize kazandırdığı cerrahi maske makinesinin yapılış amacı, bölgemiz çalışanlarının, okulumuzda çalışan görevli personelin ve öğrencilerimizin maske ihtiyacını karşılamaktır. İhtiyaca göre üretim kapasitesini artırabiliriz. Biz bu tür çalışmalarımızla örnek teşkil etme gayretindeyiz” dedi.

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