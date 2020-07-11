Malkara Devlet Hastanesi çalışanlarından duyarlılık örneği

Tekirdağ Malkara Devlet Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanı 2 arkadaş, ilçeye bağlı Karaidemir Barajı’ndaki piknik alanında çöp toplayarak, duyarlılık örneği gösterdi.

Karaidemir Barajı’ndaki piknik alanında, bazı vatandaşların sorumsuzca çevreye gelişigüzel attığı çöplerden rahatsız olan Fizyoterapist Yunus Emre Yıldızhan ve Laboratuvar Teknikeri Ertuğrul Batır, çöp toplayarak farkındalık oluşturmak istedi. Sağlıkçı gençler, 3 saatlik çalışmanın ardından piknik alanını tertemiz yaptı. Takdir toplayan temizlik çalışması sonunda 6 çuval çöp çıkması, pikniğe gelen bazı vatandaşların duyarsızlığını gözler önüne serdi.

Amaçlarının örnek teşkil edecek temiz bir çevre algısı oluşturmak olduğunu ifade eden Ertuğrul Batır, “Bu topraklar hepimizin, buralarını temiz tutmalıyız. Vatandaşlar hafta sonlarını burada aileleriyle birlikte keyifli bir şekilde geçiriyorlar fakat bu güzelim doğa harikasını kirletiyorlar. Biz de bu kirliliğe dikkat çekmek amacıyla böyle bir çalışma yaptık. Tüm çabamız yaşadığımız yeri daha temiz daha yaşanabilir kılmak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.