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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da kum yüklü kamyon devrildi

İHA

Tekirdağ Malkara'da virajı alamayan kum yüklü kamyon, tarlaya devrildi.

Tekirdağ'da kum yüklü kamyon devrildi

Tekirdağ Malkara’da virajı alamayan kum yüklü kamyon, tarlaya devrildi.
Edinilen bilgiye göre, Kozyörük’ten Tekke Mahallesi istikametine seyreden S.Y. yönetimindeki kum yüklü hafriyat kamyonu, Tekke yakınlarında virajı alamayarak yonca tarlasına devrildi. Kamyon şoförü S.Y. kazayı yara almadan atlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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