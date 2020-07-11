Tekirdağ'da kum yüklü kamyon devrildi

Tekirdağ Malkara’da virajı alamayan kum yüklü kamyon, tarlaya devrildi.
Edinilen bilgiye göre, Kozyörük’ten Tekke Mahallesi istikametine seyreden S.Y. yönetimindeki kum yüklü hafriyat kamyonu, Tekke yakınlarında virajı alamayarak yonca tarlasına devrildi. Kamyon şoförü S.Y. kazayı yara almadan atlattı.
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