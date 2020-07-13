Kasapoğlu’ndan ‘Tarım ve Hayvancılık’ temalı gençlik kampı müjdesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kasapoğlu’ndan ‘Tarım ve Hayvancılık’ temalı gençlik kampı müjdesi

İHA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tekirdağ'ın Malkara ilçesine 'Tarım ve Hayvancılık' temalı gençlik kampı yapılacağını bildirdi.

Kasapoğlu’ndan ‘Tarım ve Hayvancılık’ temalı gençlik kampı müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tekirdağ’ın Malkara ilçesine ‘Tarım ve Hayvancılık’ temalı gençlik kampı yapılacağını bildirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trakya programı kapsamında Malkara ilçesinde Kredi Yurtlar’a bağlı Malkara Öğrenci Yurdu’nu ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, yaklaşık bir yıldır kapalı olan yurdun, ‘Tarım ve Hayvancılık’ temalı gençlik kampına dönüştürülmesi şeklinde değerlendirileceğini belirtti.
Malkara ilçesine yapılması planlanan kampta, Türkiye’nin birçok ilinden gelen gençlere tarım odaklı eğitimlerin verileceğini ifade eden Kasapoğlu, “Tekirdağ ilçelerine çok önemli bir spor ve gençlik yatırımları hamlesi başlattık. Buradaki gündemimiz, Tekirdağ ilçelerinin yarınlara nasıl daha güçlü hazırlanması. Bunun için neler yapılması gerekiyorsa çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Malkara Öğrenci Yurdu’nu daha önce ciddi bir şekilde öğrencilerin istifadesine sunmuştuk. Ancak şu an itibariyle önümüzdeki süreçte gençlerimizin, ülkemizin dört bir yanından gelecek olan gençlerimizin tarım ve hayvancılık temalı bu bölgenin en güçlü yüzlerinden bir olan rekabet özelliği itibariyle peyniri sütü bu anlamda hakikaten pek çok süt ürünleri noktasında gençlerimizin bu anlamdaki yeteneklerini potansiyellerini ortaya çıkarmak amaçlı, onlarla ilgili bir eğitim sürecini burada yönetme adına bu kampımızı inşallah en kısa sürede gençlik kamplarımızdan bir tanesi olarak ülkemize kazandıracağız.
Ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimiz burada gerek tarımla gerek hayvancılıkla ilgili eğitimleri bir yandan alırken, sosyalleşme süreçleriyle en güzel şekilde yaşarken, bir yandan Tekirdağ’ı ve ilçelerini tanıyacaklar. Tekirdağ’ımızın güzel insanlarıyla tanışacaklar. Hem burada güzel imkanları onların istifadesine sunacağız. Ben şimdiden Malkara ilçemize ve Tekirdağ’a hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah burayı en kısa zamanda gençlerimizle buluşturduğumuzda yine sizlerle birlikte olacağız” dedi.
Kasapoğlu’nun gerçekleştirdiği ziyarette, Malkara Kaymakam Vekili Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, AK Parti Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk ve İlçe Spor Müdürü Remzi Barış da yer aldı.
AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, Bakan Kasapoğlu’na, Malkara’nın meşhur eski kaşarı ve peynir helvasından hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kasapoğlu: “Salgında 75 bin vatandaşımızı yurtlarımızda ağırladık”
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: “Salgında 75 bin vatandaşımızı ...
Dini nikahlı eşini ve kızını öldürüp intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Dini nikahlı eşini ve kızını öldürüp intihara ...
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, ...
Sokak düğününde de takılar cansız mankenlere takıldı
YEREL HABERLER Sokak düğününde de takılar cansız mankenlere takıldı
Tekirdağ'da kum yüklü kamyon devrildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kum yüklü kamyon devrildi
Malkara Devlet Hastanesi çalışanlarından duyarlılık örneği
YEREL HABERLER Malkara Devlet Hastanesi çalışanlarından duyarlılık ...
Malkara’da kaçak balık avına 24 bin 276 lira ceza
YEREL HABERLER Malkara’da kaçak balık avına 24 bin 276 lira ceza
Malkara'da 50 saman balyası yandı
YEREL HABERLER Malkara'da 50 saman balyası yandı
Düğüne hazırlanan gelinin 60 bin liralık nişan takılarını çaldılar
YEREL HABERLER Düğüne hazırlanan gelinin 60 bin liralık nişan ...
Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı: CHP'li yönetim hakkında suç duyurusunda bulunacağız
YEREL HABERLER Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı: CHP'li yönetim ...
Tekirdağ´da yurda kaçak sokulan 552 cep telefonu ele geçti
YEREL HABERLER Tekirdağ´da yurda kaçak sokulan 552 cep telefonu ele ...
İstanbul'a giden araçtan yüzlerce kaçak telefon çıktı
YEREL HABERLER İstanbul'a giden araçtan yüzlerce kaçak telefon çıktı
200 dekar alanı kül olan köylüler unutulmadı
YEREL HABERLER 200 dekar alanı kül olan köylüler unutulmadı
Hasatta tane kaybına geçit yok Tekirdağ'da hasatlar mercek altında
YEREL HABERLER Hasatta tane kaybına geçit yok Tekirdağ'da hasatlar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X