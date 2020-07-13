Bakan Kasapoğlu: 'Pandemi sürecinde 75 bin vatandaşı yurtlarda ağırladık' 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu: 'Pandemi sürecinde 75 bin vatandaşı yurtlarda ağırladık' 

DHA

Bakan Kasapoğlu: 'Pandemi sürecinde 75 bin vatandaşı yurtlarda ağırladık' 


BAKAN KASAPOĞLU TEKİRDAĞ'DA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bölgede yaptığı ziyaretler kapsamında Edirne'nin Keşan ilçesinin ardından Tekirdağ ve Malkara ilçesine giderek burada bakanlığın yatırınmlarını inceledi. Pandemi sürecinde dünyanın dört bir yanından gelen 75 bin vatandaşı yurtlarda ağırladıklarını ifade eden Kasapoğlu, "Dünyanın dört bir yanında okuyan öğrencilerimiz karantina sürecinde yurtlarımızda kaldılar. Şaşkınlıklarını her ortamda ifade ettiler. Çok güzel geri dönüşler aldık. 'O kadar konforlu, o kadar güzel yurtlara sahibiz gurur duyduk' diyorlar" dedi. 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Keşan'daki ziyaretlerinin ardından karayolu ile Tekirdağ'a geldi. Namık Kemal Üniversitesi yerleşkesinde inşaatı devam eden Kredi Yurtlar Kurumu binasında incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu'na ziyarette Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan eşlik etti. Kasapoğlu ziyaretinde yaptığı açıklamada, AK Parti döneminde Türkiye'deki yurtların kapasitesindeki artışa dikkat çekerek, özellikle pandemi sürecinde önemini gördüklerini söyledi.  
'AMACIMIZ BU ÜLKEYİ YARINLARA ÇOK DAHA GÜÇLÜ TAŞIMAK' 
Bakanlıkça yürütülen projelerden en önemli olanlarının koronavirüs salgını dönemimde önemi iyice hissedilen yurt yatırımları olduğu ifade eden Kasapoğlu, "Yurtların inşaası özellikle salgın sürecinde gücünü gösteren en önemli sembollerden biriydi. Ülkenin dört bir yanını son 18 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde muhteşem kapasiteli, konforuyla otellerle rekabet edebilecek en güçlü şekilde bu rekabeti ortaya koyabilen yurtlarımızla donattık. Buna da devam ediyoruz. 180 bin yurt kapasitesinden şu an 700 bine yakın yurt kapasitemiz var. Bu kapasiteyi her geçen gün artırıyoruz. Amacımız gençlerimizin bugünlerini yarınlarını en güzel şekilde değerlendirmeleri ve yarına çok daha güçlü bir şekilde hazırlanmaları. Süleymanpaşa ilçesinde yurt inşaatı bir ay içerisinde tamamlanacak. Valimiz ve belediye başkanlarıyla yurdu inceledik ve çok mutlu olduk. İnşallah yurdumuz öğrencilerimize en güzel şekilde hizmet edecek. Amacımız bu ülkeyi yarınlara çok daha güçlü taşımak. Umudumuz, ümidimiz olan gençlerimize bu kutsal emaneti en güzel şekliyle teslim etmek. Yurdumuzun öğrencilere, gençlere, üniversiteye hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
'PANDEMİ SÜRECİNDE 75 BİN VATANDAŞI YURTLARIMIZDA AĞIRLADIK'
Pandemi sürecinde yurt dışından getirilen vatandaşların bu yurtlarda konakladığını söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Pandemi sürecinde dünyanın dört bir yanından gelen 75 bin vatandaşımızı yurtlarımızda ağırladık. Dünyanın dört bir yanında okuyan öğrencilerimiz karantina sürecinde yurtlarımızda kaldılar. Şaşkınlıklarını her ortamda ifade ettiler. Çok güzel geri dönüşler aldık. O dünyanın en gelişmiş olduğunu bildiğimiz, öyle olduğu ifade edilen ülkelerin üniversitelerinde yurtlarda kalan arkadaşlarımız ülkemizin yurtlarıyla o ülkelerinin yurtları arasında mukayese bile kabul edilemez. 'O kadar konforlu, o kadar güzel yurtlara sahibiz gurur duyduk' diyorlar" dedi.
Bakan Kasapoğlu daha sonra Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu sahasında gençlerle bir araya geldi. Burada gençlerin kendisine yönelttiği talep ve sorunları danışmanlarına not aldırarak bizzat ilgileneceğini ve takip edeceğini belirtti. Kasapoğlu daha sonra karayoluyla Tekirdağ'ın Malkara ilçesine hareket etti. 
MALKARA'YA 'GENÇLİK KAMPI' MÜJDESİ
İlçede bir süredir faaliyeti durdurulan Kredi Kurtlar Kurumu'nun yerine gençlik kampı yapılması için talimat veren Kasapoğlu, yapılacak tesiste Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerin tarım ve hayvancılık konusunda eğitim alacağını kaydetti. Bakan Kasapoğlu, "Şu anda bulunduğumuz Malkara KYK yurdunu öğrencilerimizin istifadesine sunmuştuk. Şu an itibariyle önümüzdeki süreçte ülkemizin dört bir yanından gelecek olan gençlerimizin tarım ve hayvancılık temalı bu bölgenin en güçlü yönlerinden biri olan peyniri, sütü ve süt ürünleri noktasında, yeteneklerini potansiyellerini ortaya çıkarmak, onlarla ilgili bir eğitim sürecinde burada yönetme adına gençlik kampımızı burada en kısa sürede ülkemize kazandıracağız. Ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimiz gerek tarımla gerek hayvancılıkla eğitimlerini bir yandan alırken, bir yandan da sosyalleşme şekliyle en güzel şekilde yaşarken, bir yandan da Tekirdağ´ımızı ve ilçelerini tanıyacaklar. Tekirdağ´ımızın güzel insanlarıyla tanışacaklar. Şehirle entegre bir takım çalışmalar gerçekleşecek" diye konuştu. 
Ruhan YALÇIN- Murat YAYIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN Murat YAYIN
2020-07-13 02:48:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kasapoğlu: “Salgında 75 bin vatandaşımızı yurtlarımızda ağırladık”
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: “Salgında 75 bin vatandaşımızı ...
Kasapoğlu’ndan ‘Tarım ve Hayvancılık’ temalı gençlik kampı müjdesi
YEREL HABERLER Kasapoğlu’ndan ‘Tarım ve Hayvancılık’ temalı gençlik ...
Dini nikahlı eşini ve kızını öldürüp intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Dini nikahlı eşini ve kızını öldürüp intihara ...
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, ...
Sokak düğününde de takılar cansız mankenlere takıldı
YEREL HABERLER Sokak düğününde de takılar cansız mankenlere takıldı
Tekirdağ'da kum yüklü kamyon devrildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kum yüklü kamyon devrildi
Malkara Devlet Hastanesi çalışanlarından duyarlılık örneği
YEREL HABERLER Malkara Devlet Hastanesi çalışanlarından duyarlılık ...
Malkara’da kaçak balık avına 24 bin 276 lira ceza
YEREL HABERLER Malkara’da kaçak balık avına 24 bin 276 lira ceza
Malkara'da 50 saman balyası yandı
YEREL HABERLER Malkara'da 50 saman balyası yandı
Düğüne hazırlanan gelinin 60 bin liralık nişan takılarını çaldılar
YEREL HABERLER Düğüne hazırlanan gelinin 60 bin liralık nişan ...
Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı: CHP'li yönetim hakkında suç duyurusunda bulunacağız
YEREL HABERLER Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı: CHP'li yönetim ...
Tekirdağ´da yurda kaçak sokulan 552 cep telefonu ele geçti
YEREL HABERLER Tekirdağ´da yurda kaçak sokulan 552 cep telefonu ele ...
İstanbul'a giden araçtan yüzlerce kaçak telefon çıktı
YEREL HABERLER İstanbul'a giden araçtan yüzlerce kaçak telefon çıktı
200 dekar alanı kül olan köylüler unutulmadı
YEREL HABERLER 200 dekar alanı kül olan köylüler unutulmadı
Hasatta tane kaybına geçit yok Tekirdağ'da hasatlar mercek altında
YEREL HABERLER Hasatta tane kaybına geçit yok Tekirdağ'da hasatlar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X