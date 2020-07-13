Maskeli hırsızlar yakalandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinden Çerkezköy ilçesine gelerek çeşitli restoranlardan hırsızlık yapmaya çalışan şahıslar, restoran sahipleri tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık zanlıları restoran sahipleri tarafından polise teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Saray ilçesinden Çerkezköy ilçesine geçerek çeşitli restoranlardan para ve maddi karşılığı olan eşyaları çalan 3 şahıs farklı günlerde yakalanarak polise teslim edildi. Restoranın sahipleri ilçedeki esnaflarda uyarılarda bulundu. Bir haftada 2. kez hırsız girdiğini ifade eden restoran sahipleri, bir miktar para ve restoranda manevi değeri olan eşyanın çalındığını belirtti. Şahısların ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Aynı restorana 3 gün arayla 3 kişinin hırsızlık amacıyla girdiği öğrenildi.

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