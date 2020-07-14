Drone ile bakım çalışması

Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TREDAŞ) enerji nakil hatlarının bakım çalışmalarında teknolojiden yararlanarak zamandan tasarruf sağlıyor.

Elektrik hizmeti sağladığı Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde 300 bin direk, 20 bin kilometre hat ve 10 binden fazla trafoyla abonelerine elektrik enerjisi sunan Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi kilometrelerce uzunluktaki hatlarda bakım çalışmalarını termal kameralı drone aracılığıyla yapıyor. Drone ile termal kameralı ölçümlerde iletkenlenlerde ve trafolarda sıcaklık farklılıkları tespit edilirken hat keşiflerinde ise yüzde 70’e yakın verim artışı sağlanıyor.

Ayrıca iletkenlerdeki deformasyon ve yabancı cisimlerin, direklerdeki kuş yuvalarının, beton direk ve traverslerdeki çatlaklar ile ağaç direklerdeki çürüme ve yıpranmaların tespitinde de drone kullanılıyor.

Drone ile yapılan bakım çalışmaları sayesinde enerji nakil hatlarında oluşabilecek arızalar öngörülerek, elektrik kesintilerinin önüne geçilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.