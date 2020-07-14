Tekirdağ’da kumara “Bozkurt Uyandı” operasyonu

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Saray’da polis ekipleri kumar oynandığı tespit edilen iş yerlerine baskın gerçekleştirdi.

Saray ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri daha önceden belirlenen ve kumar oynandığı konusunda bilgi edinilip istihbarat çalışması yürütülen 8 iş yerine eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

Saray Cumhuriyet Savcısı Alper Özdemir'in talimatıyla başlatılan “Bozkurt Uyandı” isimli operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınarak emniyete getirildi. Gözaltına alınan şahıslara yönelik olarak kumar oynanması için yer ve imkân sağlama ve suç delillerini yok etme suçundan adli soruşturma başlatıldı.

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