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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kozuva: "15 Temmuz bir millet destanıdır"

İHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıl dönümü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Kozuva: "15 Temmuz bir millet destanıdır"

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıl dönümü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.
Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva yaptığı açıklamada, “15 Temmuz; ülkemize, demokrasiye, insan haklarına karşı yapılan kirli saldırının aziz milletimizin cesaret ve fedakârlığı karşısında alt üst olduğu gündür” dedi. Başkan Kozuva açıklamasının devamında şu sözleri kaydetti: “4 yıl önce bugün, demokrasiyi, ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü, milletimizin iradesini hiçe sayarak darbeye kalkışanlar; egemenliğin kayıtsız, şartsız milletin olduğunu unuttu. O hainler, bu aziz milletin Sarıkamış’tan Çanakkale’ye ülkenin dört bir yanında bağımsızlığı için kanının son damlasına kadar nasıl savaştığını unuttu. Bu milletin asırlardır din, dil, ırk ayrımı yapmadan bir arada ve barış içinde yaşamayı kendine düstur edindiğini unuttu. Vatan savunmasını merkezine koyan milletimiz yine aynı birlik ve bütünlükle bu hain kalkışmanın önünde çelikten bir duvar ördü. Milletimiz; bu şer odaklı ihanet şebekelerinin dün olduğu gibi bugün de, yarın da mutlak hezimete uğrayacağını tüm dünyaya gösterdi” dedi.

İş dünyasında güven iklimi sağlandı
“15 Temmuz 2016’dan bu güne devletin çeşitli kademelerinde gizlenen FETÖ mensupları incelikle yürütülen operasyonlar sayesinde temizlenmiştir. Devletimizin bu alandaki yılmaz mücadelesi gerek kamusal alanda gerek iş dünyasında güven iklimi sağlamaktadır. İş insanları olarak bizler bu tip saldırıların üretimi, istihdamı, ihracatı etkilemesine asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu vesile ile hain gecede şehadet şerbetini içmiş kardeşlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Türk iş dünyası olarak önümüze çıkan hiçbir engelden yılmıyor 2023 hedeflerimizi de aşmak için azim ve heyecanla çalıştığımızı belirtiyor, millet destanının 4. yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü kutluyorum. ”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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