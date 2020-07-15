İşyeri aramasında 27 adet gümrük kaçağı telefon bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşyeri aramasında 27 adet gümrük kaçağı telefon bulundu

İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 27 adet gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi.

İşyeri aramasında 27 adet gümrük kaçağı telefon bulundu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 27 adet gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kaçakçılığa karşı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kom Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliğince, Çorlu ilçesinde kaçakçılık suçlarıyla ilgili olarak bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan çalışmalarda; gümrük kaçağı telefon olduğu değerlendirilen işyerinde 27 adet farklı modellerde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen akıllı cep telefonu ele geçirildi. Konuyla ilişkin bir şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. Şahıs daha sonra serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ’da komşu kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da komşu kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
Tekirdağ’da kaçak içki operasyonu: 702 litre ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da kaçak içki operasyonu: 702 litre ele ...
Tekirdağ’da 15 Temmuz koşusu
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 15 Temmuz koşusu
Gençler şehitleri yad etti
YEREL HABERLER Gençler şehitleri yad etti
Zabıtadan çocuklarını alet eden dilencilere: “Devletimizin her türlü imkanları var, çocuklarınıza yazık”
YEREL HABERLER Zabıtadan çocuklarını alet eden dilencilere: ...
Kozuva: "15 Temmuz bir millet destanıdır"
YEREL HABERLER Kozuva: "15 Temmuz bir millet destanıdır"
Larva mücadelesi dört aydır hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Larva mücadelesi dört aydır hız kesmeden devam ediyor
Ergene Belediye Başkanı Yüksel: “Mahalle ayrımı yapmadan hizmet ediyoruz”
YEREL HABERLER Ergene Belediye Başkanı Yüksel: “Mahalle ayrımı ...
Başkan Yüksel’den denizde boğulan vatandaşların ailesine taziyede bulundu
YEREL HABERLER Başkan Yüksel’den denizde boğulan vatandaşların ...
Çorlu Belediyesi asfaltlama çalışmalarını hızlandırdı
YEREL HABERLER Çorlu Belediyesi asfaltlama çalışmalarını hızlandırdı
Ergene Belediye Başkanı Yüksel’den 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Ergene Belediye Başkanı Yüksel’den 15 Temmuz mesajı
Tekirdağ’da kumara “Bozkurt Uyandı” operasyonu
YEREL HABERLER Tekirdağ’da kumara “Bozkurt Uyandı” operasyonu
Aynı yerde boğulan iki arkadaş aynı yerde defnedildi
YEREL HABERLER Aynı yerde boğulan iki arkadaş aynı yerde defnedildi
Tekirdağ'da köylüler, traktör ve araçlarla su taşıyor
YEREL HABERLER Tekirdağ'da köylüler, traktör ve araçlarla su taşıyor
Süleymanpaşa’nın çehresini değiştirecek projeye hız verildi
YEREL HABERLER Süleymanpaşa’nın çehresini değiştirecek projeye hız ...
80 dönümlük alanda balyaya hazırlanan saplar alev alev yandı
YEREL HABERLER 80 dönümlük alanda balyaya hazırlanan saplar alev ...
Kurban satış noktasında hazırlıklar tamamlandı
YEREL HABERLER Kurban satış noktasında hazırlıklar tamamlandı
Evde yapılan aramada 12 kaçak tabanca ele geçirildi Uyuşturucu operasyonundan kaçak tabanca çıktı
YEREL HABERLER Evde yapılan aramada 12 kaçak tabanca ele ...
Trakyalı markasıyla tohum üretilecek
YEREL HABERLER Trakyalı markasıyla tohum üretilecek
Mahallede yazlık sinema keyfi
YEREL HABERLER Mahallede yazlık sinema keyfi
Drone ile bakım çalışması
YEREL HABERLER Drone ile bakım çalışması
Çerkezköy TSO üyeleri Türkiye'nin en büyükleri arasında
YEREL HABERLER Çerkezköy TSO üyeleri Türkiye'nin en büyükleri ...
Çorlu'da 11 tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Çorlu'da 11 tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına ...
Sahte plaka ile yakalandı
YEREL HABERLER Sahte plaka ile yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X