15 Temmuz şehitleri Ergene’de anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt genelinde olduğu gibi Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde de anma programı düzenlendi.

Ergene Kaymakamlığınca organize edilen program kapsamında ilk olarak Velimeşe Merkez Camii’nde şehitler için mevlit okutuldu. Ardından Velimeşe Mahallesi’nde bulunan ilçe şehitliğindeki şehir mezarlarını ziyaret eden protokol üyeleri ve vatandaşlar dualar ederek şehit mezarlarına karanfiller bıraktı.

Ergene ilçesinde çeşitli mahallerde ikamet eden şehit ailelerinin de ziyaret edildiği programa Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ilçe jandarma komutanı jandarma Yüzbaşı Özgür Dehri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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