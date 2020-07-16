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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlük Parkı yenilendi

İHA

Trakya Kalkınma Ajansı'nın desteklediği Malkara Belediyesi tarafından hazırlanan ve Malkara Ticaret ve Sanayi Odasının ortak olduğu "Malkara Kültür ve Sanat Parkı Çevre Düzenlemesi'' isimli projenin açılışı yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlük Parkı yenilendi

Trakya Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Malkara Belediyesi tarafından hazırlanan ve Malkara Ticaret ve Sanayi Odasının ortak olduğu "Malkara Kültür ve Sanat Parkı Çevre Düzenlemesi’’ isimli projenin açılışı yapıldı.
Proje kapsamında yapılan yeniliklerle Malkara halkının hizmetine sunulan 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlük Parkının açılışı geniş katılımla gerçekleştirildi. Açılışa, Malkara Kaymakamı Erkan Kayahan, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, davetliler, Malkaralılar ve basın mensupları katıldı.
Açılış töreni öncesi bir konuşma yapan Genel Sekreter Mahmut Şahin konuşmasında şu noktalara dikkat çekti:
"15 Temmuz yıl dönümü arefesinde, anlamlı bir günde bugün sizlerle bir aradayız. 15 Temmuz ismi verilerek anısının yaşatıldığı bu parkın güzelleştirilmesi konusunda Malkara Belediye Başkanımızla birlikte Malkara’nın hem sosyal hem de ekonomik anlamda gelişmesi için birlikte çalıştık. Malkara’nın köyleri ile birlikte gelişip, kalkınabilmesi için Ajans olarak gerek maddi gerek manevi konularda her zaman destek olduk ve destek olmaya da devam ediyoruz. 1800’lü yıllara dayanan tarihi geçmişe sahip bu parkta önceleri kuğular vardı ve burası kuğulu park olarak anılıyordu. Tabi, zaman birçok değişim ve dönüşüme tanıklık etti. Şimdi ise parkı günümüz şartlarına uyarladık. Trakya Kalkınma Ajansı olarak destek verdiğimiz proje kapsamında peyzaj uygulaması yapılan parkın içerisine; oyun parkı, sergi alanı ve yenilikçi hizmet sunan akıllı ağaç uygulaması yerleştirildi. Akıllı ağaç dediğimiz, üzerine yerleştirilen güneş panelleri ile engelli vatandaşlarımızın akülü sandalyelerini sarj edebileceği, isteyen vatandaşlarımızın ücretsiz wifi hizmetinden yararlanabildiği ve üzerinde bulunan sensörlerle anlık atmosfer değişimleri algılayabilecek şekilde tasarlandı. Parkta yapılan diğer bir yenilik ise oluşturulan sergi alanı. Bu alanda kadınlar ve gençler ürettikleri el emeği ürünlerini sergileyip para kazanabilecek. Amacımız Malkaralıların sosyal anlamda bir araya gelip oturabileceği, yenilikçi bir park tasarlamaktı. Amacımıza ulaştık. Ben bu projenin böyle anlamlı bir günde açılmasına vesile olan sayın Belediye Başkanımıza, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza ve Kalkınma Ajansı çalışanlarına çok teşekkür ediyorum.’’
Proje kapsamında Malkara’nın merkezi konumunda bulunan, 1800’lü yılların ikinci yarısından günümüze kadar varlığını koruyan, içerisinde pek çok sanatsal ve kültürel etkinliklerin düzenlendiği 3 bin 632 metrekarelik şehir parkının kültürsanat temalı bir park olarak hizmet vermesi amacıyla yeniden düzenlenmesi sağlandı. Yapım işi kapsamında parkın çevre düzenlemesi yapılarak, oyun parkı ve kent mobilyaları yenilendi. Yapılan düzenleme ile park içerisinde Hayat Boyu Öğrenme Malkara Belediye Akademisinde eğitim alan kadın ve gençlerin ürettikleri ürünleri sergileyebilecekleri bir sergi alanı, engellilere yönelik rampalar ve parkı tanıtan küçük bir tanıtım standı oluşturuldu.
Çevre düzenlemesi ile birlikte diğer parklardan farklı olarak park içerisinde, akıllı ağaç uygulaması gerçekleştirildi. Akıllı ağaç, üzerinde bulundurduğu en az 500W gücündeki güneş panelleri yardımıyla güneşten sağlanan enerjiyi elektrik enerjisine çevirerek akülü engelli sandalyeleri dahil olmak üzere elektronik cihazlara şarj hizmeti sunabilen, ücretsiz internet (wifi) hizmeti ve üzerindeki sensörlerle anlık atmosferik ve çevresel verileri elde edebilen, görsel tasarımı park ile uyumlu olacak şekilde vatandaşlara yenilikçi hizmet sunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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