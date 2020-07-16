Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna şifa için geldi Hakkari’den geldi Çorlu’da iyileşti

Hakkari’de ikamet eden 72 yaşındaki hasta bel ve bacak ağrısı şikayeti ile geldiği Çorlu’dan sağlığına kavuşarak ayrıldı. Mikrocerrahi yöntemi ile mikrodiskektomi ameliyatı yapılan hasta, Hakkari’ye iyileşerek döndü.

Hakkari’den tedavi olmak maksadıyla Çorlu’ya gelen 72 hastanın şikayetleri ve yaşanan süreçle ilgili olarak bilgiler veren özel hastanenin başhekim yardımcısı Op. Dr. Mustafa Önder Dolap, “Hakkari’de yaşayan 72 yaşındaki hastamız, yaklaşık 2 ay boyunca bel ve bacak ağrısı şikayetleri ile yaşadığı bölgede bir çok hekime muayene olmuş. Kullandığı ilaçlar ve fizik tedavi seansları sonrası ağrısının geçmemesi üzerine çevresinin de tavsiyesiyle daha önce Van ve Batman illerinde uzun yıllar görev yapmış hastanemizin Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Oğuz Özel’e ulaşmış. Hastamızdan gelen raporlar incelendiğinde sağ L45 farlateral disk hernisi olduğu ve şikayetlerinin buna bağlı olduğu düşünüldü. Yaptığımız görüşmeler sonucunda Hakkari’den gelen hastamızı İstanbul Havaalanı’ndan alarak hastanemize getirdik ve yapılan muayene sonucunda tanısı kesinleştirildi. Mikrocerrahi yöntemi ile yaklaşık 2 santimlik küçük kesi ile mikrodiskektomi ameliyatı yapıldı. Ameliyat sonrasında kendisini 2 gün misafir ederek İstanbul Havaalanından Hakkari’ye uğurladık. Hastamız şu an gayet sağlıklı. Hastanemizin sadece Trakya bölgesine değil tüm Türkiye’ye hizmet vermesi gurur verici” dedi.

Hasta yakını ise, “Babam 2 aydır ciddi sıkıntılar yaşadı. Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna şifa bulmak için geldik. Yapılan operasyon sonrası babam eski sağlığına kavuştu. 2 gün boyunca aldığımız hizmet, hekimimizin ve hastane çalışanlarının ilgisi oldukça memnun ediciydi. Tüm hastane yönetimine ve doktorumuz Oğuz Özel ile tüm çalışanlara teşekkür ederim” diye konuştu.

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