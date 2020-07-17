Sıcaktan bunalınca tarlada göbek atıp oynadılar Tekirdağ’da hamallar balya çekerken göbek atıp oynadı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tarlaya saman balyası yüklemeye getirilen hamallara müzik açılınca ortaya renkli görüntüler yansıdı.
Yevmiyeli işe giden hamalların sıcak havada zorlu balya mesaisi eğlenceye dönüştü. Sıcaktan bunalan hamallara müzik yayını yapan Enes Şenel’in telefonuyla kaydettiği görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Sıcak havaya aldırış etmeyen hamallar, saman balyalarını traktör römorkuna yüklerken, oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.