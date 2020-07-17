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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da motosiklet kazası: 1 yaralı

İHA

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Muratlıİnanlı karayolu 1. kilometre üzerinde Çeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yılmaz K. (35) sevk ve idaresindeki motosiklet seyir halinde iken, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Tek taraflı trafik kazasında motosiklet sürücüsü Yılmaz K. yaralandı.
Yaralı sürücü için olay yerine ambulans çağrıldı. 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla önce Muratlı Devlet Hastanesi, oradan Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Kaza mahalline gelen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube ekipleri ise olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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