TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Tekirdağ'a geldi.

Ankara'dan uçakla Çorlu Atatürk Havalimanı'na gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Vali Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, partililer ve vatandaşlar karşıladı.

Şentop'u taşıyan uçak alan inmeden önce korumalar tarafından karşılamaya gelenler maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıda bulunuldu. Şentop, uçaktan inip, aracına kadar kendisini karşılamaya gelenler ile sosyal mesafeli olarak selamladı. Şentop, daha sonra Tekirdağ il merkezine hareket etti. DHA-Politika Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2020-07-17 13:52:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.