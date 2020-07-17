TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da (2)

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ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçen günlerde Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasından taşınan patlayıcının indirilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 3 askerden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün Tekirdağ'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin annesi Fatma, babası Basri Akgöz ve yakınlarıyla bir araya gelen Şentop, başsağlığı diledi.

Şentop, Türk bayrağı ve Kuran'ı Kerim'i öperek şehidin babasına verdi. Şehidin babası da öperek emanetleri ve taziyeleri kabul etti.DHA-Politika Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-07-17 19:18:07



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