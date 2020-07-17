Takla atan otomobil yol kenarına savruldu: 1’i ağır 3 yaralı

Tekirdağ’da bir benzin istasyonunun önünde meydana gelen kazada 1’i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 59 UL 874 plakalı otomobil sürücüsü Şaban T., ana yolda makas atarak ilerleyen başka bir araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan araç taklalar atarak yol dışına savruldu. Kazada Şaban T., eşi Fatma T. ve kızları Pınar T. yaralandı.

Kazayı fark eden görgü tanıkları durumu emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan Pınar T.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan emniyet ekipleri makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobili bulmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.