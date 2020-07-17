Anız yangını korkuttu

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çıkan anız yangını bölge sakinlerini tedirgin etti.

Olay, Muratlı’nın Balabanlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü saatlerinde başlayan anız yangınının büyümesiyle durum itfaiyeye bildirildi. Balabanlı Mahallesine gelen itfaiye ekipleri, yangına anında müdahale etti. Anız yangınında yaklaşık 50 dekar arazi simsiyah oldu.

Yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık yarım saat soğutma çalışması yapıldı. Öte yandan, anız yangını olarak değerlendirilen yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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