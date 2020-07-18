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Tekirdağ’ın Malkara’da yaklaşık 3 metre yükseklikteki çatıdan düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kermeyan Mahallesi’nde çatıda çalıştığı esnada yaklaşık 3 metre yükseklikten dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşen V.B. (43) yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldıran yaralı işçi tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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