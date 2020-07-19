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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul’a dönüş yolunda yoğunluk

İHA

Tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle birlikte Tekirdağİstanbul yolunda yoğunluk meydana geldi.

İstanbul’a dönüş yolunda yoğunluk

Tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle birlikte Tekirdağİstanbul yolunda yoğunluk meydana geldi.
Havaların iyice ısınmasıyla birlikte başta İstanbul olmak üzere çevre illerden tatilci vatandaşlar, hafta sonu Trakya bölgesine akın ediyor. Tekirdağ ve güzergahındaki illere gelen vatandaşlar hafta sonu tatilini buradaki tatil beldelerinde geçirdikten sonra Pazar günü akşam saatlerinde dönüş yoluna geçiyor. Hafta sonu tatilcilerinin dönüş yoluna geçmesiyle birlikte Keşan, Malkara ve Çorlu’dan İstanbul yönündeki karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Tekirdağ’dan İstanbul yönüne trafikte yer yer araç kuyrukları oluşurken İstanbul’dan Tekirdağ yönüne gelen karayolu ise bomboş kaldı. İstanbul yolunda trafik yoğunluğu sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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