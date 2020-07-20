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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Acı bakla’ tarla günü etkinliği

İHA

Tekirdağ'ın Muratlı İlçesinde "Alternatif Yem Bitkisi Acı Bakla Projesi"nin tarla günü etkinliği gerçekleştirildi.

‘Acı bakla’ tarla günü etkinliği

Tekirdağ’ın Muratlı İlçesinde "Alternatif Yem Bitkisi Acı Bakla Projesi"nin tarla günü etkinliği gerçekleştirildi.
Tekirdağ Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Orak tarafından ıslah edilerek geliştirilen ‘Acı bakla’ (lupinus Spp.) çeşidinin üreticilere ve yem sanayicilerine tanıtılması amacıyla düzenlenen tarla günü etkinliğine Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Tekirdağ Ziraat Fakültesinden Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Deveci, Prof. Dr. Elman Bahar, Doç. Dr. Ertan Ateş, Önder Çiftçi Derneği Başkanı İmdat Güngör ve dernek yöneticileri, yem sanayicileri, teknik personeller ile çok sayıda üretici ve davetliler katıldı.

“İnsan gıdası olarak tüketilmektedir”
Proje içeriği hakkında yapılan açıklamaların ardından konuşan İl Müdürü Oktay Öcal, "Hasattan önce de üretim parsellerinde birlikte incelemelerde bulunmuştuk, ürünün bölgemize uyum sağladığını gördük, verim olarak beklentimiz yüksek, ıslah edilen çeşitlerin yem sanayimiz için ne denli önemli olduğunu biliyoruz. Ülkemizde yem hammaddelerinin temininde özellikle kümes hayvanları üretiminde artan baskı geleneksel protein kaynaklarına alternatif çözümler arayışını beraberinde getirmektedir. Aynı zamanda bir baklagil bitkisi dolayıyla bir toprak düzenleyicisi olan lüpen ülkemiz için pahalı bir girdiye sebep olan soyaya alternatif olabilir mi? Bildiğim kadarıyla lüpen tohumlarında bulunan ve yem maddesi olarak kullanılmasını kısıtlayan alkaloid içeriğinin son ıslah çalışmalarla çok düşük düzeylere indirildiği ve tatlı lupen alarak rahatlıkla hayvan beslenmesinde kullanılabileceği bildirilmektedir. Bir veteriner hekim olarak, bunun hayvan beslenmesinde ve ucuz yem temininde çok önemli bir yem kaynağı olabileceğini düşüyorum. Hatta Konya bölgemizde eskiden beri termiye adıyla kışlık olarak insan gıdası olarak tüketilmektedir” dedi.

“Yeter ki yerli ve milli ürünlerimiz geliştirilsin“
Öcal açıklamasının devamında, “Yine bazı araştırmalardan biliyoruz ki lüpenin; toprak yapısını iyileştirdiği, yüksek miktarda azot bağladığı, derine giden kazık kök yapısıyla fosfor alımına fayda sağladığı yönünde olumlu görüşler bulunmaktadır. Tekirdağ olarak topraklarımızın organik madde oranı düşüktür, bizler bunun için çeşitli projeler üretiyoruz, uyguluyoruz, Bakanlığımız desteklemelerde üç yıl münavebe şartını getirdi, bundan sonra sürdürülebilir tarım için üçlüdörtlü münavebelere ihtiyacımız olabilir. Bizler, toprağı işlerken, üretim yaparken topraklarımızı da korumak zorundayız. Bugün aramızda bulunan özellikle yem sanayicilerimizin bu ürünü daha detaylı bir biçimde incelemesi büyük önem arz ediyor, çünkü içeriğine baktığınız zaman çok önemli protein içeriğine sahip bir ürün olduğunu görüyoruz, hayvanlar için zararlı olabilecek etkilerinin tamamen ortadan kaldırılıp yem niteliği kazandırabilirsek yem üretiminde büyük bir fırsat yakalayacağız. Yaşadığımız pandemi döneminde bunun değeri daha da artıyor. Bizler Bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazırız, yeter ki yerli ve milli ürünlerimiz geliştirilsin, üretimimiz artsın kimseye muhtaç olmayalım. Bu projede ve bu tarla gününün düzenlenmesinde emeği geçen Önder Çiftçi Derneğimize, çok kıymetli hocalarımıza, İl/İlçe Müdürlüğümüz personeline, çiftçilerimize ve tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunarım” diye konuştu.
Tarla günü, katılımcılar için hazırlanan ikramlardan sonra sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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