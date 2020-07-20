Türk Böbrek Vakfı, aşırı sıcaklara dikkat çekmek için tarım işçilerine su dağıttı



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TÜRK Böbrek Vakfı, özellikle çöl sıcaklarının yaşandığı bu günlerde su içmenin önemine vurgu yapmak için Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü bağlarında çalışan işçilere su dağıttı. Vakıf Başkanı Timur Erk, "Yaz aylarının en sıcak günlerinin yaşandığı bugünlerde susuzluk herkes için büyük tehlike oluşturuyor. Tarlalarda yoğun hasat dönemi başladığından özellikle tarım çalışanları büyük risk altında. Günlük hayatta ilk aşamada fark edilemeyen birtakım belirtiler, sonrasında ise ciddi sonuçlar doğurabiliyor" dedi.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, vakıf gönülleriyle birlikte artan sıcaklıklar ve nem oranları karşısında vücuttaki su kaybının zararlarına dikkat çekmek için farkındalık etkinliği düzenledi. Vakıf, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü üzüm bağlarında çalışan tarım işçilerine aşırı sıcaklarda güneşe doğrudan maruz kalarak vücudu susuz bırakmanın zararlarını anlattı. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, koronavirüs nedeniyle tarlada çalışanlara sosyal mesafe kurallarına uygun su da dağıttı. Vakıf Başkanı Timur Erk,şunları söyledi:

"6 kilo su kaybettiğinde ölüme yavaş yavaş yaklaşıyorsun demektir. Su hayat demektir. Su can damarı demektir. O nedenle bol bol su tüketmek gerekir. Ama bizim vakıf olarak burada derdimiz. Su ile böbreğin ilişkisini kurmak. Eğer vücutta su miktarı azalırsa mutlaka elektronik dengesi bozulur. Dolayısıyla bu sıkıntıları önlemek için özellikle bu sıcak aylarda, yoğun çalışma döneminde 2,53 litre su mutlaka içmek lazım. Vücut ağırlığının yüzde 10'unu kaybettiğiniz zaman ölüme giden bir ortam söz konusu oluyor. Özellikle su içmeyi hep hatırlayalım. Sabahleyin kalktığımız zaman yapacağımız ilk iş, akşamleyin duran metabolizmayı canlandırmak için bir bardak su içmek gerekir. Yaz aylarının en sıcak günlerinin yaşandığı bugünlerde susuzluk herkes için büyük tehlike oluşturuyor. Tarlalarda yoğun hasat dönemi başladığından özellikle tarım çalışanları büyük risk altında. Günlük hayatta ilk aşamada fark edilemeyen birtakım belirtiler, sonrasında ise ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Su kaybının vücuda etkileri, alınması gereken önlemler ve önlem alınmadığı takdirde karşı karşıya kalınabilecek sağlık sorunları, tarlalarda yanıt bulacak."

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Cengiz Özer ise, "Bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bağcılıkla ilgili etkinlikler düzenledik. Böyle bir etkinlikte bizimde katkımız olduysa ne mutlu bize" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-07-20 15:21:51



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