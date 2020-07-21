Berber ve kuaförler siperlikle tıraş ve makyaj yapabilecek

Tekirdağ Valiliğince korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan duyuruda, “Covid19’un ana bulaşma yolunun, virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklar olması nedeni ile ustura veya tıraş makinesi kullanılarak sakal tıraşına izin verilmesi ve tıraş yapılırken 1 metre mesafe korunamayacağından maskeye ek olarak yüz/göz koruyucu kullanılmasının uygun olduğu belirtilmiştir” denildi.

Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, “Tüm Dünya’da etkisi görülen Covid19 salgınının, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına hayatın her alanına yönelik tedbirler Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilen tedbirler doğrultusunda uygulamalar sürmektedir. Bu amaçla; İçişleri Bakanlığının 17.07.2020 tarih ve E.11703 sayılı Genelgesine istinaden İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca 20.07.2020 günü saat: 10.00’da Tekirdağ Valiliği toplantı salonunda Tekirdağ Valisi Aziz YILDIRIM başkanlığında olağanüstü toplanmıştır” denildi.



Makyaj ve tıraş, yüz göz koruyucuyla yapılacak

Valilik tarafından yapılan açıklamanın devamında, “‘Berber/Güzellik Salonu/Kuaförlerin Açılması Genelgesi’ Sağlık Bakanlığı ‘Bilimsel Danışma Kurulu’ tarafından değerlendirilmesi sonucunda, COVID19’un ana bulaşma yolunun, virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklar olması nedeni ile ustura veya tıraş makinası kullanılarak sakal tıraşına izin verilmesi ve tıraş yapılırken 1 metre mesafe korunamayacağından maskeye ek olarak yüz/göz koruyucu kullanılmasının uygun olduğu belirtilmiştir. Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne “Covid19 Kapsamında Güzellik Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler” eklenmiş ve bu eklemelere istinaden aynı rehberde yer alan “Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” başlığındaki “bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetinin sunumu geçici süreliğine durdurulmalıdır” ibaresi kaldırılmış ve içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayata ilişkin işleyişi kolaylaştırmak adına bazı cümle düzenlemeleri yapılmıştır. Market ve Süpermarketlerde Alınması Gereken Önlemler” başlığı altında da Bilimsel Danışma Kurulunun önerisi ile “Çalışan ve müşteri dahil en az 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalıdır” cümlesi “Çalışan ve müşteri dahil en az 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalıdır” şeklinde değiştirilmiş ve işleyişi kolaylaştırmak amacıyla yeme içme alanları, gıda maddelerinin paketlenmesi konularında güncelleme yapılmıştır. Yukarıdaki düzenlemelerin aynı şekilde uygulanmasına, ilçelerde oluşturulan denetim komisyonları eliyle denetlenmesine, İçişleri Bakanlığı 30.06.2020 gün ve 10499 Sayılı Genelgesi, 01.07.2020 gün ve 63 Nolu İl Pandemi Kurulu Kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığının 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ ve bu tebliğe istinaden alınan 01.07.2020 gün ve 01 Sayılı Tekirdağ Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyon Kararları alınarak kurban kesim yerleri konusunda düzenlemeler getirilmiştir. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ve pandemi sürecinin oluşturduğu riskler dikkate alınarak Tekirdağ ilimizde; kamu, yerel yönetim, sivil toplum kurumları, özel sektöre ait olan; kültürel, sosyal, eğitim, yurt, barınma amaçlı kullanılan bina ve eklentilerinde kurban kesimlerinin yapılmamasına, İşbu kararlar oy birliği ile alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

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