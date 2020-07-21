1 ton 100 kiloluk 'Tosun' adlı dana 24 bin liraya satıldı



Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, özel olarak yetiştirilen ve 'Tosun' adı verilen 1 ton 100 kiloluk kurbanlık dana, pazarlık sonucunda 24 bin liraya satıldı.

Malkara'nın Çavuşköy Mahallesi'nde besicilik yapan Şefik Öktem (57) tarafından yetiştirilen simental cinsi, 1 ton 100 kiloya ulaşan ve 'Tosun' adı verilen dana Kurban Bayramı öncesinde satışa çıkarıldı. Danayı ilçede tüccarlık yapan Aşkın Kurt, sıkı pazarlık sonucu 24 bin liraya satın aldı.

Kurban Bayramı öncesi ilk kurbanlık hayvanını sattığını söyleyen Şefik Öktem, "35 yıldan bu yana hayvancılık yapıyorum. Ayrıca kurbanlık hayvan satıyorum. Kurbanlık piyasası bu sene pek iyi değil, memnun değiliz ama başka da yapacak bir şey yok. Kurbanlık ilk satışımı yaptım. 1 ton 100 kilo danayı pazarlık yaparak 24 bin liraya sattım. Kendisine hayırlı olsun" dedi.

'Tosun'u satın alan Aşkın Kurt, hayvanı 7 hisseli olarak bayram günü kesip, kurban kesemeyen vatandaşlara dağıtacaklarını belirterek, "1 ton 100 kiloluk kurbanımızı aldık. Allah da bize kurbanımızı kesmeyi nasip etsin. Gerçekten çok güzel bakmış boğasına. Ben de 7 kişinin vekaletini aldım ve 7 hisseli bu danayı keseceğiz. Kestiğimiz bu kurbanı da bayramda kurban kesemeyen vatandaşlarımıza 7 hissedar olarak dağıtacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN

2020-07-21 14:28:25



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