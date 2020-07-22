Alipaşa Mahallesi’nden mavi kapak kampanyasına destek

Çorlu’da mavi kapak toplama kampanyasına destek devam ediyor.

Ülke genelinde 7’den 70’e herkesin katıldığı, derneklerin, sosyal yardım kuruluşlarının ve belediyelerin öncülüğünde gerçekleştirilen mavi kapak toplama kampanyası, Çorlu’da da ilgi görmeye devam ediyor. Kapak toplama kampanyasına destek vermeye devam eden Alipaşa Mahallesi sakinleri, Mahalle Muhtarı Yılmaz Şenol’un koordinasyonu ile 75 kilogram mavi kapak toplamayı başardı.

Mahalle sakinleri ile birlikte topladığı mavi kapakları Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmek üzere hazır hale getiren Alipaşa Mahallesi Muhtarı Yılmaz Şenol, mahalle esnafı ve mahalle sakinlerinin yardımları ile muhtarlık binasında toplanan 75 kilogram mavi kapakla kampanyaya destek oldukları için mutluluklarını dile getirdi.

Alipaşa Mahalle Muhtarlığı’nı ziyaret eden Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili Güner Çetin ile Temizlik İşleri Müdürü Cahit Kurt, toplanan mavi kapakları Muhtar Yılmaz Şenol’dan teslim aldı. Geri dönüşüm malzemesi olan plastik kapakların çevreye duyarlı vatandaşlarımız tarafından toplanmasının geri dönüşüm adına önemli bir faaliyet olduğunu belirten Başkan Güner Çetin, kampanyaya katılan tüm mahalle sakinlerine ve Mahalle Muhtarı Yılmaz Şenol’a teşekkürlerini iletti. Başkan Çetin ayrıca, Çorlu’muzdaki tüm vatandaşlarımızın ikamet ettikleri mahallelerde, muhtarlıklar aracılığı ile geri dönüşüm kampanyalarına katılabileceklerini hatırlattı.

Mavi kapakların yanında atık yağ, atık pil, ambalaj atığı, giysi yardımı kampanyalarına katkıda bulunduklarını ve toplanan tüm malzemelerin Çorlu Belediyesi’ne teslim edildiğini ifade eden Alipaşa Mahalle Muhtarı Yılmaz Şenol, katkıda bulunmak isteyen mahalle sakinlerinin mavi kapak ve diğer geri dönüşüm malzemelerini muhtarlık binalarına teslim ederek katkıda bulunabileceklerini belirtti.

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