Düğün salonlarında virüse karşı sıkı önlem

Pandemi sürecinin en başından bu yana sıkı önlemler alan Ergene Belediyesi belediyeye ait düğün salonlarında da tedbiri elden bırakmıyor.

Halkın sağlığı ve güvenliği için belediye düğün salonlarının girişinde ateş ölçümü yapan belediye personeli, maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıtımında bulunuyor. Düğün salonu içinde masa ve sandalyeler arasında sosyal mesafe kuralını da uygulayan belediye personeli virüse karşı sıkı önlemler alıyor. Düğün salonlarında gelin ve damat harici maskesiz oynanması yasak olmasıyla beraber takı için de sandık, kutu ve benzeri eşyalar kullanılıyor.

Korona virüsüne karşı en büyük silahımız tedbirdir diyen Başkan Yüksel, “Hepimizin alınan tedbirlere uyum sağlaması gerek. Ergene Belediyesi olarak salgın döneminin en başından itibaren ilçemizde en üst seviyede önlemler aldık almaya da devam ediyoruz. Belediye düğün salonlarımızda da halkımızın sağlığını koruyarak virüse karşı tedbiri elden bırakmıyoruz” dedi.

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