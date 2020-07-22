600 metrede paraşütte davul çaldı

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Tekirdağ’da bir kişi yamaç paraşütü ile gökyüzünde davul çalıp şarkı söyledi.

Tekirdağ’da Ahmet Çelik isimli davul virtüözü, davulunu da yanına alarak Şarköy Uçmakdere Paraşüt alanına geldi. Asmalı Davul Virtüözü Ahmet Çelik, davuluyla birlikte paraşüt pilotu eşliğinde gerekli hazırlıklarını yaptıktan sonra paraşüt pistinden atladı. Paraşütle bir süre havalanan Çelik, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra yanına aldığı davulunu çalmaya başladı. 600 metre havada paraşütle davul çalan Ahmet Çelik, aynı zamanda şarkıda söylerken, davulcunun bu anları ilginç görüntülere sahne oldu. Sosyal medyada da paylaşılan sıra dışı görüntüler beğeni yağmuruna tutuldu.

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