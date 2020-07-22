Ergene Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor

Ergene Belediyesi ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Yeşiltepe Mahallesi Armağan Sokak’ta kilit parke taş döşeme çalışmaları öncesi ekipler bordür yapımı gerçekleşirdi.

Alt yapı ve üst yapı hizmetlerine devam eden Ergene Belediyesi, Yeşiltepe Mahallesi Armağan Sokak’ta bordür yapım çalışmalarına başladı. Kilit parke taşlar ile döşenecek olan Armağan Sokak'ta bordür yapım çalışmaları kısa bir süre sonra tamamlanacak. Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını dile getiren mahalle sakinleri, sokaklarındaki çalışmanın bitmesini sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Yapılan kilit parke taş çalışmaları ile birlikte ilçeye daha temiz ve estetik bir görüntü katmaya devam ettiklerini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Sadece hizmeti düşünen ve insan odaklı çalışan belediye olarak halkımızın yol sorununu ortadan kaldırıyoruz. Ergene'nin farklı noktalarında devam eden yol çalışmalarımız ile ilçemiz daha modernize bir kimliğe bürünüyor. Ergene için gece gündüz demeden çalışan ekiplerimize de sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

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