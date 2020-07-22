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Tekirdağ'daki orman yangını ot makinesinden çıkmış

İHA

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde başlayıp Malkara ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangının ot biçme makinesinden çıktığı belirtildi. Öğleden sonra başlayan yangın akşam saatlerinde söndürüldü.

Tekirdağ'daki orman yangını ot makinesinden çıkmış

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde başlayıp Malkara ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangının ot biçme makinesinden çıktığı belirtildi. Öğleden sonra başlayan yangın akşam saatlerinde söndürüldü.
Hayrabolu’nun Cambazdere Mahallesi’nde ot biçme makinesinin taşa sürterek kıvılcım çıkarması sonucu yangına neden olduğu belirtildi. Cambezdere’de başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın nedeniyle Subaşı Mahallesi ile Malkara’nın Çınaraltı Mahallesi kırsalındaki ormanlık alan zarar gördü. Yangın, 1 uçak, 3 helikopter, çok sayıda itfaiye ve orman arazözlerinin yanı sıra köylülerin de müdahalesiyle akşam saatlerinde söndürüldü.

10 hektar alan zarar gördü
Hayrabolu Belediye Başkanı Dr. Osman İnan, yangının söndürüldüğünü belirterek, yaklaşık 10 hektar alanın zarar gördüğünü ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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