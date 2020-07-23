Tekirdağ’da yüzlerce kişinin kart bilgilerini kopyaladılar

Tekirdağ’da bir bankanın ATM’sini hedef alan soyguncular, müşterilerin kredi kartı bilgilerini kopyaladı.

İddiaya göre, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki belediye meydanında bulunan bir bankanın ATM’sini hedef alan kimliği belirsiz kişiler, ATM’de işlem yapan tüm müşterilerin kart bilgilerini kopyaladı.

Bankamatiklere yerleştirdikleri kart kopyalama cihazlarıyla 18 – 20 Temmuz tarihleri arasında ATM’de işlem yapan müşterilerin bilgilerini kopyalayan soyguncular için Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturma işlemleri sürerken, banka yönetimi tarafından da gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

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