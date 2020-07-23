Maden ocağında kamyon devrildi: 3 yaralı

"O kurnadan bu kurnaya"

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir maden ocağında kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara Şahin yolu üzerinde faaliyet gösteren bir maden ocağı sahasında meydana geldi. İddiaya göre, Rıdvan S. yönetimindeki hafriyat kamyonu, toprak zeminin yumuşak olması nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza sonrası kamyon şoförü Rıdvan S. ve yanında bulunan Bayram S. ile Yaşar Ş. yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldıran yaralılar, tedavi altına alındı.

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