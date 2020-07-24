100 balya saman alev alev yandı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çıkan anız yangınında tarlada bağlanmış 100 balya saman küle döndü.

Balabancık Mahallesi kırsalında elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım Enver Hoş’a ait tarlada anız yangınına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, yangına müdahale etti.

Yangın sonrası tarlada bağlanmış 100 adet saman balyası küle döndü. Tarla sahibinin maddi zarara uğradığı belirtildi.

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