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Sosyal medya üzerinden haberleşip, kitap okuma etkinliği düzenlediler

DHA

Sosyal medya üzerinden haberleşip, kitap okuma etkinliği düzenlediler


Murat YAYIN / MALKARA (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, sosyal medya üzerinden haberleşip bir araya gelen öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uyarak, 'Gençler Kitap Okuyor' etkinliği düzenledi.
Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı öğretmen ve öğrenciler sosyal medya üzerinden haberleşerek 'Malkaralı Gençler Kitap Okuyor' etkinliği başlattı. Kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasının amaçlandığı etkinliğe, 81 ili temsilen gönüllü 81 öğrenci katıldı. Velilerin de katıldığı, açık havada düzenlenen programda, herkes kendi evinden getirdiği kitapları yarım saat boyunca okudu. Etkinlikten sonra öğrencilerden oluşan müzik grubu katılımcılara kendi besteledikleri şarkılarla konser verdi.
'DİĞER İLLERE DE ÖRNEK OLMASINI İSTİYORUZ'
Etkinliğin diğer illere de örnek olmasını istediklerini belirten proje koordinatörü Sümeyye Akpınar, "Kitap okuma alışkanlığı kazandırılması konusunda farkındalık oluşturmak için 81 ili temsilen gönüllü 81 katılımcı ile gençler yarım saat süre ile kitap okundu. Etkinlik Covid-19 sağlık tedbirleri alınarak açık alanda gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 aylık bir süredir bu proje üzerinde çalışıyorduk. Pandemi sürecinde evde kalan gençler için böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Kitap okuma etkinliğimiz okullar açılana kadar devam edecek. Bu yaptığımız projenin diğer illerde hatta tüm Türkiye'de devam etmesini isteriz" dedi.
'AMACIMIZ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK'
Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, amaçlarının öğrencilere kitap okuma alışkanlığının daha da kazandırmak olduğunu belirterek, "Öğretmenlerimizin öncülüğünde sosyal medyada öğrencilerle haberleşerek kitap okuma etkinliği başlattı arkadaşlarımız. Arkadaşlarımız bize geldi biz de projeye destek olduk. İlki de bugün yapıldı. Hep birlikte kitap okumuş olduk. Keyif de aldık. Ama kitap okuma etkinliğini 1 saate çıkaracağız. Yarım saat yeterli gelmedi. Bu proje aslında örnek olmalı. Öğrenciye kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, niyetimiz ve amacımız bu. İnşallah başarılı oluruz" diye konuştu.
'DAHA ÇOK KATILIM BEKLİYORUZ'
Etkinliğin öğrencilerinden Emir Kaya ise, "Biz burada gençler olarak kitap okunmamasından yakınıyorduk ve böyle bir çalışma yapmaya karar verdik. Gelecek haftalarda daha çok katılım bekliyoruz. Malkara gençlerini özellikle kitap okumaya davet ediyoruz.  Kitap okuma etkinliğimizin ardından bir eğlence düzenleyeceğiz. Gençler zaten pandemi döneminde sıkıldı. Gençlerin daha da rahatlaması için böyle bir program düzenlemeye çalıştık" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN
2020-07-25 10:49:33

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