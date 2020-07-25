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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sözleşmeli üretim ihtiyacı Bakan Pakdemirli Tekirdağ'da

İHA

Tekirdağ programına Muratlı ilçesinden başlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sözleşmeli üretim vurgusu yaptı.

Sözleşmeli üretim ihtiyacı Bakan Pakdemirli Tekirdağ'da

Tekirdağ programına Muratlı ilçesinden başlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sözleşmeli üretim vurgusu yaptı.
Muratlı REKA Yağ Sanayi ziyaretinde Yönetim Kurulu Başkanı Murat Reka tarafından karşılanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Trakya, konala ve ayçiçeğinin üretim üssü. Kanolanın yarısından fazlası, ayçiçeğinin yüzde 40’ı hakikaten Trakya'da üretiliyor. Tabii ki böyle tesisler de lazım. Biz üreticinin temsilciyiz ama bir tarafta da üretici ile sanayici arasında birbirine böyle kenetlenmesi gerekiyor. Bu tesis örnek olacak bir tesis. Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla eşi benzeri yok kapasite itibariyle verimli fizibıl güzel bir tesis” dedi.
Sözleşmeli üretime ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, “Tabii bu tesisleri işletmek için de sözleşmeli üretime ihtiyacımız var. Hakikaten Türkiye Avrupa'da ciroda tarımsal hasılada birinci, dünyada onuncu olmasına rağmen diğer taraftan da gıda üretiminde dünyada anca 23'üncü sıraya girebiliyor. Ben buradaki eksikliği aslında sözleşmeli üretiminin Türkiye'de ülkemizde tam oturmamış olmasında görüyorum. Çünkü batılı ülkelere baktığımız zaman sözleşmeli üretimin neresinden bakarsanız bakın yüzde 5060 bir yapı alıyor. Ama Türkiye'de belli ürünler hariç sözleşmeli üretim aslında çalışmamış, bununla ilgili yasa tasarımız var. İnşallah milletvekillerimiz gayreti ile hem yasalaşacak, hem de bununla ilgili yasayı beklemeden bir dijital tarım pazarı dediğimiz platform kurduk. Bu platform hem Türkiye'nin her tarafından üretilen ürünlerin hem Türkiye’ye hem de dünyanın her tarafında pazarlanması maksadıyla hem de üreticimizin tüketiciyle buluştuğu kanallarda bir şekilde üreticinin finansa edilebilmesi maksadıyla sözleşmeli üretim platform haline gelmesi beklenen bir platformu ortaya koyduk. Bu platform şimdiye kadar hakikaten 100 milyon lira ciroyu geçti. Ülkenin büyüklükleri içerisinde önemli değildir. Büyük bir çınar ağacı olmasını bekliyoruz. İnşallah sözleşmeli üretim tarafında da güzel bir adım attık, devamını da inşallah getireceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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