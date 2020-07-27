Faiz silme kampanyası için son 3 gün

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Faiz silme kampanyası için son 3 gün

İHA

TREPAŞ, elektrik fatura borçlarını 30 Temmuz 2020 mesai saati bitimine kadar tek seferde nakit olarak ödeyen müşterilerin tüm faiz borçlarının silineceğini hatırlattı.

Faiz silme kampanyası için son 3 gün

TREPAŞ, elektrik fatura borçlarını 30 Temmuz 2020 mesai saati bitimine kadar tek seferde nakit olarak ödeyen müşterilerin tüm faiz borçlarının silineceğini hatırlattı.
Türkiye'nin de içinden geçtiği Covid19 pandemisi ile mücadele sürecinde, Trakya bölgesindeki müşterilere destek olmak ve enerji hizmetlerinden kesintisiz yararlanmalarını sağlamak amacıyla TREPAŞ tarafından başlatılan “Faiz Silme” kampanyası için son 3 güne girildiği müşterilere duyuruldu.
TREPAŞ, gerçekleştirdiği kampanya ile vadesi geçmiş fatura borçlarının, tek seferde nakit olarak ödenmesi durumunda oluşan tüm gecikme zammı tutarlarını, bir defaya mahsus olmak üzere tahsil etmeyecek. Müşteriler, sadece anapara borcunu ödeyerek borçlarını kapatmış olacak.
Kampanya, resmi daire, sanayi, ticarethane, mesken ve tarımsal sulama müşterileri de dahil olmak üzere tüm TREPAŞ müşterilerini kapsıyor. Müşteriler kampanyadan yararlanabilmek için 30 Temmuz 2020 mesai saati bitimine kadar herhangi bir ilave başvuruya gerek kalmaksızın tüm TREPAŞ Müşteri Hizmetleri Merkezlerinden, yetkili veznelerinden, anlaşmalı bankalardan ve PTT şubelerinden ödeme yapabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ergene Velimeşespor Beşiktaş ile işbirliği yapacak Ergene Velimeşespor Beşiktaş’ın radarında
YEREL HABERLER Ergene Velimeşespor Beşiktaş ile işbirliği ...
İstanbul’a dönüş yolunda yoğunluk
YEREL HABERLER İstanbul’a dönüş yolunda yoğunluk
Ters şeritte kilometrelerce ilerleyen kamyonet korku dolu anlar yaşattı
YEREL HABERLER Ters şeritte kilometrelerce ilerleyen kamyonet korku ...
Hindiler, sahibinin komutuyla uçuyor
YEREL HABERLER Hindiler, sahibinin komutuyla uçuyor
Bakan Pakdemirli: Sözleşmeli üretime ihtiyacımız var (4)
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Sözleşmeli üretime ihtiyacımız var ...
Bakan Pakdemirli: “Süt sektöründe hedefimiz dünya markası olmak”
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: “Süt sektöründe hedefimiz dünya ...
Bakan Pakdemirli: Sözleşmeli üretime ihtiyacımız var (3)
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Sözleşmeli üretime ihtiyacımız var ...
Bakan Pakdemirli, Şarköy’de çiftçilerle bir araya geldi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Şarköy’le de birlikte ‘Gıdanı koru sofrana sahip’ çık diyoruz”
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli, Şarköy’de çiftçilerle bir araya ...
Eşini sokak ortasında darp etti Dayakçı kocaya 6 ay uzaklaştırma kararı verildi
YEREL HABERLER Eşini sokak ortasında darp etti Dayakçı kocaya 6 ay ...
Bakan Pakdemirli: Sözleşmeli üretime ihtiyacımız var (2)
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Sözleşmeli üretime ihtiyacımız var ...
Pakdemirli: "Ayçiçeği yağ desteğini arttırdık" Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’den Ayasofya yorumu “Fatih’in vasiyetini yerine getirdik” “İki yılda üretim yüzde 45 arttı” “Rakamlarla konuşalım” “Üreticiyle tüketiciyi bir araya getirecek dijital platform oluşturacağız”
YEREL HABERLER Pakdemirli: "Ayçiçeği yağ desteğini arttırdık" Tarım ...
Sözleşmeli üretim ihtiyacı Bakan Pakdemirli Tekirdağ'da
YEREL HABERLER Sözleşmeli üretim ihtiyacı Bakan Pakdemirli ...
Bakan Pakdemirli: Sözleşmeli üretime ihtiyacımız var
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Sözleşmeli üretime ihtiyacımız var
Kilosu 8 bin liradan satılan arı sütü talebine yetişemiyorlar
YEREL HABERLER Kilosu 8 bin liradan satılan arı sütü talebine ...
Sosyal medya üzerinden haberleşip, kitap okuma etkinliği düzenlediler
YEREL HABERLER Sosyal medya üzerinden haberleşip, kitap okuma ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X